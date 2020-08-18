В Украине коронавирусом заразились уже более 94,4 тыс. человек, в течение суток - 1616 новых случаев
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
В течение суток 17 августа было зафиксировано 1616 новых случая коронавируса, 27 пациентов умерли, 761 - поправился.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 3272 случая;
Волынская область - 4792 случая;
Днепропетровская область - 1772 случая;
Донецкая область - 1100 случаев;
Житомирская область - 2497 случаев;
Закарпатская область - 6435 случаев;
Запорожская область - 1154 случая;
Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
Кировоградская область - 746 случаев;
г. Киев - 10730 случаев;
Киевская область - 4620 случаев;
Львовская область - 12 260 случаев;
Луганская область - 185 случаев;
Николаевская область - 832 случая;
Одесская область - 5158 случаев;
Полтавская область - 565 случаев;
Ровенская область - 7828 случаев;
Сумская область - 966 случаев;
Тернопольская область - 3902 случая;
Харьковская область - 6360 случаев;
Херсонская область - 304 случая;
Хмельницкая область - 1628 случаев;
Черновицкая область - 7954 случая;
Черкасская область - 1167 случаев;
Черниговская область - 1250 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа 2020 в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.
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