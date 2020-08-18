В "красной" зоне карантина обучение будет проходить онлайн, - Ляшко

18 августа, 2020, 13:16

Обучение в школах, находящихся в регионах "красной" зоны карантина, будет происходить через интернет

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ .

"На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности - то есть посещение учебных заведений соискателями образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что в других зонах школы будут работать.

"Будет введен онлайн обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в" красной "зоне", - сказал Ляшко.

Министерство здравоохранения закончило разработку рекомендаций , чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября.