В Минске активисты пришли под СИЗО поздравить с днем рождения политзаключенного Сергея Тихановського
18 августа, 2020, 13:07
18 августа белорусские протестующие пришли к минскому СИЗО-1, чтобы поздравить мужа Светланы Тихановськой Сергея, которого арестовали во время президентской кампании
Об этом сообщает " Наша Нива " в Telegram.
Сотни минчан пришли к Минского замка на улице Володарского, где располагается СИЗО-1 чтобы поздравить Сергея Тихановського с днем рождения.
Протестующие спели песню "разрушьте тюремные стены", символ протестов Минской Площади 2010 года.
Напомним, Сергей Тихановський - муж Светланы Тихановськой, которого арестовали на этапе до регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь. Он блоггер, который освещал жизнь в Беларуси и автор YouTube-канала "Страна для жизни", который аккумулировал протестные настроения граждан.
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