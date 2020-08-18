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Espreso.tvОбществоВ Минске активисты пришли под СИЗО поздравить с днем рождения политзаключенного Сергея Тихановського

В Минске активисты пришли под СИЗО поздравить с днем рождения политзаключенного Сергея Тихановського


фото: reuters
18 августа белорусские протестующие пришли к минскому СИЗО-1, чтобы поздравить мужа Светланы Тихановськой Сергея, которого арестовали во время президентской кампании

Об этом сообщает " Наша Нива " в Telegram.

Сотни минчан пришли к Минского замка на улице Володарского, где располагается СИЗО-1 чтобы поздравить Сергея Тихановського с днем ​​рождения.

Протестующие спели песню "разрушьте тюремные стены", символ протестов Минской Площади 2010 года.

Напомним, Сергей Тихановський - муж Светланы Тихановськой, которого арестовали на этапе до регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь. Он блоггер, который освещал жизнь в Беларуси и автор YouTube-канала "Страна для жизни", который аккумулировал протестные настроения граждан.

 

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