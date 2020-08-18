В Киеве за сутки обнаружили 88 новых случаев COVID-19
18 августа, 2020, 10:52
В больницы были госпитализированы 8 пациентов. Другие - на самоизоляции.
В столице 10730 подтвержденных случая COVID-19
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Количество больных коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 88 человек.
За прошедшие сутки один человек умер. Всего умерло 155 киевлян.
Заболели 47 женщин (18 - 70 г.), 34 мужчины (20 - 79 г.). 2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков (5 - 17 л.)
Среди них четвертых медиков.
В больницы были госпитализированы 8 пациентов. Другие - на самоизоляции.
Выздоровели за сутки 75 киевлян. Всего излечилось 3455 жителей столицы.
- По состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине зафиксировано 94 436 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 2116 - летальные, 48925 человек выздоровели.
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