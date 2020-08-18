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Espreso.tvОбществоУмер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу


фото: reuters
Во Львовской больнице скончался пациент, которому 7 августа впервые в Украине осуществили трансплантацию поджелудочной железы

Об этом сообщила пресс-служба Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи в Facebook.

"Мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер", - говорится в сообщении.

Мужчине пересадили и почку, потому что у него сахарный диабет.

"Долгое время его состояние действительно был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбувалися, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - отмечают в больнице.

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