Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
Об этом сообщила пресс-служба Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи в Facebook.
"Мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер", - говорится в сообщении.
Мужчине пересадили и почку, потому что у него сахарный диабет.
"Долгое время его состояние действительно был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбувалися, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - отмечают в больнице.
- Ночью 7 августа в Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу . Операцию провели в Львовской клинической больницы скорой помощи. Той же ночью провели операции по пересадке сердца и почек.
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