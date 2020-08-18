Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

18 августа, 2020, 11:10

Во Львовской больнице скончался пациент, которому 7 августа впервые в Украине осуществили трансплантацию поджелудочной железы

Об этом сообщила пресс-служба Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи в Facebook.

"Мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер", - говорится в сообщении.

Мужчине пересадили и почку, потому что у него сахарный диабет.

"Долгое время его состояние действительно был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбувалися, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - отмечают в больнице.

Ночью 7 августа в Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу . Операцию провели в Львовской клинической больницы скорой помощи. Той же ночью провели операции по пересадке сердца и почек.