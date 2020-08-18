Тренер Лопеса набросился на Ломаченко в отеле

18 августа, 2020, 12:12

Тренер и отец американского боксера Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на украинца Василия Ломаченко в гостинице

Об этом сообщает Tru School Sports в YouTube.

По словам Теофимо Лопеса-старшего, Василий Ломаченко начал их с сыном недолюбливать после того, как он накричал на него в гостинице.

"Думаю, это произошло после того, как я накричал на него в отеле. Я подошел к нему и сказал в глаза:" Мы получим тебя, братец. Каждый раз, когда мы окажемся в одном карде, мой сын будет воровать твое шоу. А потом Теофимо снесет твою голову в своем 16-м бою ", - сказал тренер.

Он также добавил, что обвинения в адрес Теофимо Лопеса, что он пытается избежать боя с Василием Ломаченко, безосновательны.

"Я знаю, что мой сын сделает 17 октября. Меня не волнует, что говорят другие. Все они ошибаются. Люди говорят:" Теофимо убежал, он избегает боя ". Но это просто Хейтер. Мой сын ни от кого не убегает в боксе. он никого не избегает и не боится ", - заверил Лопес-старший.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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