Стало известно, где будет играть домашние матчи новичок УПЛ "Ингулец"
18 августа, 2020, 17:14
Новичок Украинской премьер-лиги "Ингулец" будет играть домашние матчи на стадионе "Днепр-Арена"
Об этом сообщает footballua.tv.
По информации источника, сначала руководство рассматривало вариант проведения домашних матчей в Кропивницком, на стадионе "Звезда". Однако позже выбрали "Днепр-Арену", которая вмещает 31 тыс. зрителей.
Новый стадион в г. Петрово (прим. - Кировоградская область) будет готов только в апреле 2021-го.
Сезон первой лиги "Ингулец" завершил на третьем месте и вместе с львовским "Рухом" и "Минаем" вышел в УПЛ. Свой первый матч команда сыграет 23 августа против "Днепра-1". Начало в 14:00.
-
13 августа сообщалось, что стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского останется домашней ареной донецкого "Олимпика" на будущий сезон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-