Стало известно, где будет играть домашние матчи новичок УПЛ "Ингулец"

18 августа, 2020, 17:14

Новичок Украинской премьер-лиги "Ингулец" будет играть домашние матчи на стадионе "Днепр-Арена"

Об этом сообщает footballua.tv.

По информации источника, сначала руководство рассматривало вариант проведения домашних матчей в Кропивницком, на стадионе "Звезда". Однако позже выбрали "Днепр-Арену", которая вмещает 31 тыс. зрителей.

Новый стадион в г. Петрово (прим. - Кировоградская область) будет готов только в апреле 2021-го.

Сезон первой лиги "Ингулец" завершил на третьем месте и вместе с львовским "Рухом" и "Минаем" вышел в УПЛ. Свой первый матч команда сыграет 23 августа против "Днепра-1". Начало в 14:00.