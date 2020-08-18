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Espreso.tvСпортСтало известно, где будет играть домашние матчи новичок УПЛ "Ингулец"

Стало известно, где будет играть домашние матчи новичок УПЛ "Ингулец"


фото: fcdnipro.com
Новичок Украинской премьер-лиги "Ингулец" будет играть домашние матчи на стадионе "Днепр-Арена"

Об этом сообщает footballua.tv.

По информации источника, сначала руководство рассматривало вариант проведения домашних матчей в Кропивницком, на стадионе "Звезда". Однако позже выбрали "Днепр-Арену", которая вмещает 31 тыс. зрителей.

Новый стадион в г. Петрово (прим. - Кировоградская область) будет готов только в апреле 2021-го.

Сезон первой лиги "Ингулец" завершил на третьем месте и вместе с львовским "Рухом" и "Минаем" вышел в УПЛ. Свой первый матч команда сыграет 23 августа против "Днепра-1". Начало в 14:00.

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