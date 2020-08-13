Донецкий "Олимпик" продолжит играть домашние матчи на стадионе "Динамо"

13 августа, 2020, 18:18

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского останется домашней ареной донецкого "Олимпика" на будущий сезон

Об этом сообщает официальный instagram "Олимпика".

"Стадион "Динамо" им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для" Олимпика "и на сезон 2020/2021. Именно здесь дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа", - говорится в заявлении донецкого клуба.

Прошлый сезон УПЛ "Олимпик" завершил на девятом месте с 30 очками.

3 августа полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов перешел в российский "Тамбов" .