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Espreso.tvСпортДонецкий "Олимпик" продолжит играть домашние матчи на стадионе "Динамо"

Донецкий "Олимпик" продолжит играть домашние матчи на стадионе "Динамо"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского останется домашней ареной донецкого "Олимпика" на будущий сезон

Об этом сообщает официальный instagram "Олимпика".

"Стадион "Динамо" им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для" Олимпика "и на сезон 2020/2021. Именно здесь дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа", - говорится в заявлении донецкого клуба.

Прошлый сезон УПЛ "Олимпик" завершил на девятом месте с 30 очками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стадион «Динамо» им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно «Динамо» дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа (суббота). # Олимпик # футбол # киев # олимпикдонецк # олимпикдонецьк # Олимпик # мистомильйонатроянд # дончане # олимпийцы #olympicdonetsk #olympic # од2001 # упл # матч #match #football #soccer #parimatch #team # чемпионатукраины # Фантазеры

Сообщение, распространенный ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

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