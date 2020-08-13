Донецкий "Олимпик" продолжит играть домашние матчи на стадионе "Динамо"
Об этом сообщает официальный instagram "Олимпика".
"Стадион "Динамо" им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для" Олимпика "и на сезон 2020/2021. Именно здесь дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа", - говорится в заявлении донецкого клуба.
Прошлый сезон УПЛ "Олимпик" завершил на девятом месте с 30 очками.
Стадион «Динамо» им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно «Динамо» дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа (суббота). # Олимпик # футбол # киев # олимпикдонецк # олимпикдонецьк # Олимпик # мистомильйонатроянд # дончане # олимпийцы #olympicdonetsk #olympic # од2001 # упл # матч #match #football #soccer #parimatch #team # чемпионатукраины # Фантазеры
- 3 августа полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов перешел в российский "Тамбов" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-