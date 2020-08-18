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Espreso.tvОбществоСША ограничивают доступ Huawei к американским технологиям, - Помпео

США ограничивают доступ Huawei к американским технологиям, - Помпео


фото: reuters
США ограничивают доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям

Об этом сообщил председатель Госдепа Майкл Помпео, передает Интерфакс.

"Сегодня мы нанесли прямой удар по Huawei и Коммунистической партии Китая (КПК), еще сильнее ограничив возможности Huawei в приобретении американских технологий", - говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео, размещенном в Twitter.

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Он отметил, что США таким образом снизили возможности Huawei "ставить под угрозу целостность мировых сетей и личные данные американцев".

"Мы не потерпим попыток КПК поставить под угрозу конфиденциальность наших граждан, интеллектуальную собственность нашего бизнеса или целостность сетей следующего поколения во всем мире", - отмечается в заявлении Помпео.

Госдеп также сообщил, что министерство торговли внесло 38 человек, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещен получать определенные конфиденциальные технологии США.

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