США ограничивают доступ Huawei к американским технологиям, - Помпео
Об этом сообщил председатель Госдепа Майкл Помпео, передает Интерфакс.
"Сегодня мы нанесли прямой удар по Huawei и Коммунистической партии Китая (КПК), еще сильнее ограничив возможности Huawei в приобретении американских технологий", - говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео, размещенном в Twitter.
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Он отметил, что США таким образом снизили возможности Huawei "ставить под угрозу целостность мировых сетей и личные данные американцев".
"Мы не потерпим попыток КПК поставить под угрозу конфиденциальность наших граждан, интеллектуальную собственность нашего бизнеса или целостность сетей следующего поколения во всем мире", - отмечается в заявлении Помпео.
Госдеп также сообщил, что министерство торговли внесло 38 человек, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещен получать определенные конфиденциальные технологии США.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за какой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android , патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
- Впоследствии правительство США отсрочило санкции против Huawei .
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