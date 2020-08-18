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Espreso.tvОбществоРФ завезла в ОРДЛО 20 единиц боевой техники и партию беспилотников, - разведка

РФ завезла в ОРДЛО 20 единиц боевой техники и партию беспилотников, - разведка


фото: reuters
Командование российских оккупационных войск наращивает боеспособность на оккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на разведку.

Через неконтролируемые участки границы Россия продолжает поставлять на в ОРДЛО вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

В течение двух недель до соединений и частей доставлен в 20 единиц боевой техники.

С территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов.

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