РФ завезла в ОРДЛО 20 единиц боевой техники и партию беспилотников, - разведка
18 августа, 2020, 13:36
Командование российских оккупационных войск наращивает боеспособность на оккупированных территориях Донбасса
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на разведку.
Через неконтролируемые участки границы Россия продолжает поставлять на в ОРДЛО вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
В течение двух недель до соединений и частей доставлен в 20 единиц боевой техники.
С территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов.
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