"Не надо меня наклонять": Лукашенко рассказал, как Меркель звонила ему "поговорить", в Берлине это опровергают

18 августа, 2020, 10:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что накануне ему звонила немецкий канцлер Ангела Меркель, чтобы "поговорить"

Об этом сообщает Интерфакс-Запад , Reuters

Прямая речь: "Уже вчера звонит Меркель:" Я хочу поговорить ". Эти - Науседа (президент Литвы), там и другие ... мы хотим поговорить ... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - сказал Лукашенко рабочим Минского завода колесных тягачей 17 августа.

Представитель немецкого правительства опроверг слова Лукашенко, заявив, что ни одного телефонного звонка к Лукашенко не было после выборов 9 августа, пишет Reuters .

В то же время пресс-служба президента Литвы Гитанас Науседа сообщила , что Ангела Меркель во время разговора с ним пообещала во вторник обсудить ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Канцлер информировала, что во вторник у него состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb