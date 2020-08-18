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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку

Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов против результатов президентских выборов

Об этом он заявил в комментарии TUT.by .

"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал он.

В МИД объяснили, что решение об отставке должен принять президент.

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