Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку

18 августа, 2020, 09:18

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов против результатов президентских выборов

Об этом он заявил в комментарии TUT.by .

"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал он.

В МИД объяснили, что решение об отставке должен принять президент.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку протестов на родине.