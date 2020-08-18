Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
18 августа, 2020, 09:18
Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов против результатов президентских выборов
Об этом он заявил в комментарии TUT.by .
"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал он.
В МИД объяснили, что решение об отставке должен принять президент.
- Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку протестов на родине.
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