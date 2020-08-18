Ослабить карантин не готовы Киев и еще 13 областей, - МОЗ

18 августа, 2020, 13:30

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области не готовы ослабить карантин

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на 18 августа КИЕВ, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая область не соответствуют одному или нескольким критериям ослабление карантина.

При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тыс. За 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди

Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех вышеупомянутых регионах, кроме Винницкой, не соответствует критерию заполнения коек. В то же время во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.

По состоянию на утро 18 августа было зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса , 27 пациентов умерли, 761 - поправился.

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