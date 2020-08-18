 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОслабить карантин не готовы Киев и еще 13 областей, - МОЗ

Ослабить карантин не готовы Киев и еще 13 областей, - МОЗ


фото: 0352.ua
Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области не готовы ослабить карантин

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на 18 августа КИЕВ, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая область не соответствуют одному или нескольким критериям ослабление карантина.

При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тыс. За 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди

Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех вышеупомянутых регионах, кроме Винницкой, не соответствует критерию заполнения коек. В то же время во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать