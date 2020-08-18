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Espreso.tvСпортЛуческу может вернуть Зозулю в "Динамо"

Луческу может вернуть Зозулю в "Динамо"


фото: Getty Images
Украинский футболист испанского "Альбасете" Роман Зозуля рассматривает возможность возвращения в "Динамо"

Об этом заявил приближенный к Зозуле журналист Владимир Кобельков, сообщает "Бомбардир" в telegram.

"Появились намеки на возможное возвращение Ромы в" Динамо ". Он чистый динамовец. Для меня динамовское сердце - это Рома Зозуля. Однако ему уже 30, и он, прежде всего, - папа. Он думает о том, что его дети ходят в школу в Испании, дочь занимается теннисом с хорошим тренером в Испании. Если поступит конкретное предложение, мне самому интересно, примет ее Рома. Я знаю от людей футбольных, но не близких к Роману Зозуле, что по словам Мирчи Луческу, он хотел бы видеть Рому в "Динамо", - заявил журналист.

Роман Зозуля выступал за "Динамо" с 2006 по 2011 год, с 2011 до 2016 - играл за "Днепр".

30-летний Зозуля в нынешнем сезоне сыграл за "Альбасете", который выступает во втором испанском дивизионе, 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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