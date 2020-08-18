Коронавирус АМКУ проверит формирование цен на ПЦР-тесты

18 августа, 2020, 17:56

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины начало проверку соблюдения медицинскими лабораториями требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов

Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

"Начато исследование соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов. Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением", - написал Хмельницкий.

Хмельницкий также отметил, что за тест сейчас нужно заплатить от 715 до 2200 грн.

"Мы же помним, как пользовались ажиотажем на маски и дезинфекторы в свое время торговые сети, как только начался карантин. Тогда, кстати, ажиотаж длился недолго. Он закончился в том числе благодаря АМКУ, который открыл дело и начал проверку по признакам нарушения конкурентного законодательства - одновременных похожих действий на рынке при формировании цены на дефицитные товары. И цена "уменьшилась" уже через несколько дней", - добавил он.

По состоянию на утро 18 августа было зафиксировано 1 616 новых случаев коронавируса, 27 пациентов умерли, 761 - поправился.

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