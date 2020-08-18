 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКапитан "Манчестер Сити" нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

Капитан "Манчестер Сити" нашел неожиданный вариант продолжения карьеры


фото: Getty Images
Футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва подписал контракт с испанским "Реал Сосьедад"

Об этом сообщает официальный сайт "Реал Сосьедад" .

Соглашение 34-летнего полузащитника с испанским клубом рассчитано до лета 2022 года. В ближайшее время хавбек присоединится к команде, к которой он перешел на правах свободного агента.

Ранее испанец объявил, что покидает "Манчестер Сити".

Давид Сильва перешел в "Манчестер Сити" летом 2010 года из "Валенсии" за 28,75 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл за манчестерцев 40 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне финишировал в чемпионате Испании на шестой позиции.

Давид Сильва стал с "Манчестер Сити" четырехкратным чемпионом Англии и дважды завоевал Кубок страны.

Хавбек является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании, за которую он провел 125 матчей и забил 37 голов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать