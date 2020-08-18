Капитан "Манчестер Сити" нашел неожиданный вариант продолжения карьеры
Об этом сообщает официальный сайт "Реал Сосьедад" .
Соглашение 34-летнего полузащитника с испанским клубом рассчитано до лета 2022 года. В ближайшее время хавбек присоединится к команде, к которой он перешел на правах свободного агента.
Ранее испанец объявил, что покидает "Манчестер Сити".
Давид Сильва перешел в "Манчестер Сити" летом 2010 года из "Валенсии" за 28,75 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл за манчестерцев 40 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.
"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне финишировал в чемпионате Испании на шестой позиции.
Давид Сильва стал с "Манчестер Сити" четырехкратным чемпионом Англии и дважды завоевал Кубок страны.
Хавбек является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании, за которую он провел 125 матчей и забил 37 голов.
- Напомним, 17 августа бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани стал новым главным тренером бельгийского "Андерлехта".
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