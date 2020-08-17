Легендарный капитан "Манчестер Сити" завершил карьеру и возглавил команду украинца
Об этом сообщает официальный сайт "Андерлехта".
Соглашение с 34-летним бельгийцем рассчитано на четыре года.
"Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, мне нужно 100% времени и внимания для этого. Вот почему я бросаю футбол. Наши амбиции остаются теми, что и были. Я хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что" Андерлехт "может играть в современный футбол и демонстрировать хорошие результаты", - заявил Компани.
За свою игровую карьеру Венсан Компани выступал за "Андерлехт", немецкий "Гамбург" и английский "Манчестер Сити". Футболист вернулся в Бельгию летом 2019-го года.
В активе защитника 89 матчей в составе сборной Бельгии, где он забил 4 мяча.
За "Андерлехт" выступает 23-летний украинский защитник Богдан Михайличенко, который перешел в бельгийский клуб из луганской "Зари" этим летом.
- 16 августа Богдан Михайличенко забил гол в дебютном матче чемпионата Бельгии за "Андерлехт".
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