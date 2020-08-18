Футболист "Ливерпуля" получил положительный тест на коронавирус

18 августа, 2020, 19:40

На предсезонных сборах в Австрии футболист английского "Ливерпуля" получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Имя зараженного футболиста не сообщается. Однако известно, что клуб полностью изолирован от публики и продолжает подготовку к сезону, который стартует уже через 11 дней.

29 августа "Ливерпуль" сыграет в матче за Суперкубок Англии против лондонского "Арсенала". Начало в 18:30.

18 августа сообщалось, что главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может завершить карьеру в 2024 году .