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Espreso.tvСпортФутболист "Ливерпуля" получил положительный тест на коронавирус

Футболист "Ливерпуля" получил положительный тест на коронавирус


фото: Reuters
На предсезонных сборах в Австрии футболист английского "Ливерпуля" получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Имя зараженного футболиста не сообщается. Однако известно, что клуб полностью изолирован от публики и продолжает подготовку к сезону, который стартует уже через 11 дней.

29 августа "Ливерпуль" сыграет в матче за Суперкубок Англии против лондонского "Арсенала". Начало в 18:30.

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