Убийство Шеремета: 18 августа получим обвинительный акт, - Кузьменко

17 августа, 2020, 18:48

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко сообщила, что ей 18 августа вручат обвинительный акт

Об этом Кузьменко написала в Facebook.

"Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, несмотря на это все, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами. Завтра получим обвинительный акт. Дело Шеремета только начинается", - написала Кузьменко.

Она также выложила скрин соответствующей повестки, где отмечается, что Кузьменко нужно прибыть на 14:00 18 августа в Главное следственное управление Нацполиции для получения копии обвинительного акта и копии реестра материалов досудебного расследования.

Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые видимо последние 8 месяцев, несмотря на это все, чувствуют себя свободно и ... Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko понедельнику, 17 Августа 2020

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