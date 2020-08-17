Убийство Шеремета: 18 августа получим обвинительный акт, - Кузьменко
Об этом Кузьменко написала в Facebook.
"Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, несмотря на это все, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами. Завтра получим обвинительный акт. Дело Шеремета только начинается", - написала Кузьменко.
Она также выложила скрин соответствующей повестки, где отмечается, что Кузьменко нужно прибыть на 14:00 18 августа в Главное следственное управление Нацполиции для получения копии обвинительного акта и копии реестра материалов досудебного расследования.
Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые видимо последние 8 месяцев, несмотря на это все, чувствуют себя свободно и ...Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko понедельнику, 17 Августа 2020
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