 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: 18 августа получим обвинительный акт, - Кузьменко

Убийство Шеремета: 18 августа получим обвинительный акт, - Кузьменко

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко сообщила, что ей 18 августа вручат обвинительный акт

Об этом Кузьменко написала в Facebook.

"Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, несмотря на это все, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами. Завтра получим обвинительный акт. Дело Шеремета только начинается", - написала Кузьменко.

Она также выложила скрин соответствующей повестки, где отмечается, что Кузьменко нужно прибыть на 14:00 18 августа в Главное следственное управление Нацполиции для получения копии обвинительного акта и копии реестра материалов досудебного расследования.

Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые видимо последние 8 месяцев, несмотря на это все, чувствуют себя свободно и ...

Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko понедельнику, 17 Августа 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать