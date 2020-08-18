Австралийцам планируют бесплатно выдавать вакцину от коронавируса
Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает ABC News.
Премьер-министр Моррисон сказал, что если вакцина успешна, то правительство немедленно изготовит ее и сделает бесплатной для всех австралийцев.
"Оксфордская вакцина является одной из самых современных и перспективных в мире, и по соглашению мы обеспечили ее ранний доступ для каждого австралийца", - отметил Моррисон.
Он отметил, что согласно подписанному соглашению, в случае успешного прохождения третьего этапа тестирования австралийские власти получат саму формулу вакцины для масштабного производства.
Сейчас эта вакцина находится на третьем, последнем этапе тестирования с участием тысячи добровольцев.
- Напомним, ранее биотехнологическая компания Novavax начала в Австралии испытания на людях вакцины от коронавируса.
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