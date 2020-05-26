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В Австралии начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Биотехнологическая компания Novavax начала в Австралии испытания на людях вакцины от коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

В первой фазе испытаний участвует 131 доброволец в городах Мельбурн и Брисбен.

Ученые хотят проверить безопасность вакцины и ее эффективность на ранних стадиях. Результаты первой фазы испытаний ожидаются в июле.

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Испытания уже были проведены на животных. При этом установлено, что препарат эффективен против COVID-19 при введении небольших доз.

Novavax может изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.

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