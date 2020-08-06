В возрасте 22 лет умер украинский футболист
Об этом сообщает официальный сайт "Горняка".
Последнее время футболист находился в тяжелом состоянии из-за ряда перенесенных операций.
"Последний месяц Дима находился в тяжелом состоянии после ряда перенесенных операций. Вчера сердце замечательного молодого парня остановилось. Нам не выразить всю боль, которую мы чувствуем после этой потери. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым добрым человеком. ФК "Горняк" выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", - говорится в заявлении криворожского футбольного клуба.
Дмитрий Левчук был воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84", также успел поиграть за "Кривбасс", "Горняк" и несколько любительских команд из Кривого Рога.
- 25 мая бывший футболист итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года в результате сердечного приступа.
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