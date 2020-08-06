В возрасте 22 лет умер украинский футболист

6 августа, 2020, 17:15

В возрасте 22 лет скончался бывший защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Левчук

Об этом сообщает официальный сайт "Горняка".

Последнее время футболист находился в тяжелом состоянии из-за ряда перенесенных операций.

"Последний месяц Дима находился в тяжелом состоянии после ряда перенесенных операций. Вчера сердце замечательного молодого парня остановилось. Нам не выразить всю боль, которую мы чувствуем после этой потери. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым добрым человеком. ФК "Горняк" выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", - говорится в заявлении криворожского футбольного клуба.

Дмитрий Левчук был воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84", также успел поиграть за "Кривбасс", "Горняк" и несколько любительских команд из Кривого Рога.

25 мая бывший футболист итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года в результате сердечного приступа.