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Espreso.tvСпортВ возрасте 22 лет умер украинский футболист

В возрасте 22 лет умер украинский футболист


фото: fcgornyak.dp.ua
В возрасте 22 лет скончался бывший защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Левчук

Об этом сообщает официальный сайт "Горняка".

Последнее время футболист находился в тяжелом состоянии из-за ряда перенесенных операций.

"Последний месяц Дима находился в тяжелом состоянии после ряда перенесенных операций. Вчера сердце замечательного молодого парня остановилось. Нам не выразить всю боль, которую мы чувствуем после этой потери. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым добрым человеком. ФК "Горняк" выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", - говорится в заявлении криворожского футбольного клуба.

Дмитрий Левчук был воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84", также успел поиграть за "Кривбасс", "Горняк" и несколько любительских команд из Кривого Рога.

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