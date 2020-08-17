В Харькове усилили карантин: запретили работу спортзалов

17 августа, 2020, 19:39

В Харькове усилили карантинные меры, ограничения будут действовать до просмотра эпидемической обстановки в городе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"На рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в городе запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, где находятся граждане пожилого возраста;

работа хостелов;

работа развлекательных заведений и заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00;

проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м.

Ограничения будут действовать до просмотра эпидемической обстоятельства в Харькове.

Напомним, в Ужгороде усилили карантин .

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