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Espreso.tvОбществоВ Харькове усилили карантин: запретили работу спортзалов

В Харькове усилили карантин: запретили работу спортзалов

В Харькове усилили карантинные меры, ограничения будут действовать до просмотра эпидемической обстановки в городе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"На рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в городе запрещается:

  • посещение учреждений социальной защиты, где находятся граждане пожилого возраста;
  • работа хостелов;
  • работа развлекательных заведений и заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00;
  • проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;
  • работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м.

Ограничения будут действовать до просмотра эпидемической обстоятельства в Харькове.

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