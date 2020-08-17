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Espreso.tvОбществоГорсовет Ужгорода усилил карантин в городе

Горсовет Ужгорода усилил карантин в городе

17 августа из-за попадания города Ужгород в "оранжевую" зону карантина, горсовет решил усилить карантинные мероприятия, в частности - в городе прекращена плановая госпитализация пациентов

Об этом сообщается на сайте горсовета Ужгорода.

"В связи с тем, что Ужгород попал в "оранжевую" зону, отныне в городе прекращены плановые госпитализации пациентов, соответствующий приказ подготовлен управлением здравоохранения горсовета. Это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус ", - говорится в сообщении.

Приказом руководителей коммунальных медучреждений обязывают изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания Ужгорода в "красную зону". Также руководителей коммунальных больниц обязали изучить потребность в отношении средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и пересмотреть запасы медикаментов.

В горсовете отметили, что количество больных коронавирусом в Ужгороде растет две недели подряд.

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