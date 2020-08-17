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Espreso.tvОбществоСБУ в Житомире задержала члена "ИГ", которого разыскивал Интерпол

СБУ в Житомире задержала члена "ИГ", которого разыскивал Интерпол

Служба безопасности задержала в Житомире участника террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске Интерпола

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Согласно данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности. В Житомире иностранец пытался получить вид на жительство.

Суд арестовал мужчину с целью экстрадиции.

  • Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого искал Интерпол.

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