СБУ в Житомире задержала члена "ИГ", которого разыскивал Интерпол

17 августа, 2020, 15:13

Служба безопасности задержала в Житомире участника террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске Интерпола

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Согласно данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности. В Житомире иностранец пытался получить вид на жительство.

Суд арестовал мужчину с целью экстрадиции.

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого искал Интерпол.