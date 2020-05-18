Украина экстрадировала в Грузию одного из лидеров "ИГ"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
Он был задержан Службой безопасности в Киеве в ноябре 2019 года.
В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишаны), который обвиняется в терроризме и объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.
По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.
При этом Служба безопасности установила, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ.
В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии - членство и участие в террористической организации. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-