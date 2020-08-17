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Espreso.tvОбществоС сегодняшнего дня Киев в "желтой" зоне карантина

С сегодняшнего дня Киев в "желтой" зоне карантина

С 17 августа Киев находится в "желтой" карантинной зоне

Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Введенные такие запреты:

  1. Пребывание в общественных местах и транспорте без масок.
  2. Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
  3. Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.
  4. Проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 кв.м площади, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м.
  5. Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только 50%
  6. Транспорт осуществляет перевозки пассажиров исключительно на местах для сидения.

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