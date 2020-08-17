С сегодняшнего дня Киев в "желтой" зоне карантина
17 августа, 2020, 08:28
С 17 августа Киев находится в "желтой" карантинной зоне
Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.
Введенные такие запреты:
- Пребывание в общественных местах и транспорте без масок.
- Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
- Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.
- Проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 кв.м площади, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м.
- Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только 50%
- Транспорт осуществляет перевозки пассажиров исключительно на местах для сидения.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на новые карантинные зоне .
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