С сегодняшнего дня Киев в "желтой" зоне карантина

17 августа, 2020, 08:28

С 17 августа Киев находится в "желтой" карантинной зоне

Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Введенные такие запреты:

Пребывание в общественных местах и транспорте без масок. Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность. Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации. Проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 кв.м площади, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м. Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только 50% Транспорт осуществляет перевозки пассажиров исключительно на местах для сидения.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на новые карантинные зоне .