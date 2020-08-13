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Espreso.tvОбществоКиев в "желтой": Украина заново поделили на карантинные зоны

Киев в "желтой": Украина заново поделили на карантинные зоны

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на новые карантинные зоны

Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает РБК-Украина.

В "красную" зону попали: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

Киев попал в "желтую" зону карантина.

Новые карантинные зоны вступают в силу с 00:00 17 августа.

  • Напомним, 12 августа Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирус.

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