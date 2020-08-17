"Из-за адвокатов": Сытник объяснил, почему не состоялся допрос главы ОАСК Вовка

17 августа, 2020, 15:31

В НАБУ не провели допрос главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, поскольку его адвокаты просили перенести допрос на полчаса позже, но пришли раньше

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает Укринформ .

"Сегодня господин Вовк приходил на допрос, сторона защиты попросила перенести на полчаса, но пришли раньше. И через 5 минут сразу ушли. И об этом, соответственно, написали в Facebook", - отметил он.

По словам Сытника, глава ОАСК приглашен на 18 августа.

"Насколько я знаю, на завтра он (Вовк - ред.) приглашен ... Я думаю, что процессуальное поведение будет должным образом осуществляться", - добавил директор НАБУ.

Глава Окружного административного суда Киева Вовк 17 августа прибыл в Национальное антикоррупционное бюро на допрос, который не состоялся .