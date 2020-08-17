"Интер" - "Шахтер": Где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

17 августа, 2020, 07:07

Сегодня, 17 августа, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале итальянцы прошли леверкузенский "Байер" со счетом 2: 1, а украинцы разгромили швейцарский "Базель" - 4: 1.

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против испанской "Севильи", которая одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.

Лига Европы

полуфинал

17 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

Дюссельдорф, стадион "Меркур-Шпиль арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

16 августа в полуфинале Лиги Европы испанский "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .