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Espreso.tvСпорт"Интер" - "Шахтер": Где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

"Интер" - "Шахтер": Где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 17 августа, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале итальянцы прошли леверкузенский "Байер" со счетом 2: 1, а украинцы разгромили швейцарский "Базель" - 4: 1.

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против испанской "Севильи", которая одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.

Лига Европы

полуфинал

17 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

Дюссельдорф, стадион "Меркур-Шпиль арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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