"Ситуация недопустима": у Зеленского отреагировали на поджог авто проекта "Схемы"
17 августа, 2020, 09:49
Ситуация поджога авто программы "Схемы" недопустима
Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.
"Ситуация, которая сложилась со "Схемами", - полностью недопустима", - отметила она.
Мендель отметила, что, "очевидно, за годы деятельности в программы появились враги, по которым были сняты расследования"
Она сообщила, что по факту поджога авто программы "Схемы" открытое уголовное производство, проводятся следственные действия.
- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
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