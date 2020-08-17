"Ситуация недопустима": у Зеленского отреагировали на поджог авто проекта "Схемы"

17 августа, 2020, 09:49

Ситуация поджога авто программы "Схемы" недопустима

Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

"Ситуация, которая сложилась со "Схемами", - полностью недопустима", - отметила она.

Мендель отметила, что, "очевидно, за годы деятельности в программы появились враги, по которым были сняты расследования"

Она сообщила, что по факту поджога авто программы "Схемы" открытое уголовное производство, проводятся следственные действия.

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".