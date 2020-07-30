90% опрошенных определили себя украинцами по национальности, - загальнонациональный опрос

30 июля, 2020, 13:22

90% опрошенных респондентов определили себя украинцами по национальности

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 года по заказу телеканала "Еспресо".

В рамках проведения общенационального опроса респондентам задавался вопрос "Кем вы считаете себя по национальности?"

90% опрошенных респондентов считают себя украинцами, 4,1% - россиянами, 1,1% определили себя и украинцами, и российнами, 2,3% указали другую национальность.

Кроме того, в опросе предлагалось респондентам ответить на вопрос «На каком языке Вы обычно разговариваете дома?"

52,8% опрошенных указали украинский язык, как язык домашнего общения, 29% общаются на русском языке, 14,6% - в одинаковой степени используют, как русский, так и украинский язык. 3% респондентов - указали другой язык общения дома.

Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: