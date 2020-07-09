Киевстар и Vodafone договорились о совместном использовании мобильных сетей

9 июля, 2020, 15:57

Мобильные операторы подписали меморандум о намерениях по совместному использованию инфраструктуры собственных мобильных сетей, что позволит ускорить развертывание 4G в сельской местности и на автодорогах

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

Согласно сообщению, мобильные операторы Киевстар и Vodafone Украины подписали Меморандум о намерениях по совместному использованию пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей - то есть использование как каналов связи, так и базовых станций и другого оборудования. Результатом этого должно стать ускорение развития покрытие территории Украины технологии LTE при сохранении запланированных объемов инвестиций.

Отмечается, что совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит сторонам ускорить развертывание сетей 4G в сельской местности и на автодорогах.

В пресс-службе добавили, что кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам избегать дублирования при строительстве сетей.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста, благодаря использованию инфраструктуры мобильные операторы смогут предоставлять качественные услуги в сельской местности, где скоростной мобильный интернет остается недоступным для многих жителей.

"Это ускорит покрытие технологией 4G территории страны. Для нашего министерства также важно законодательно закрепить возможность шеринга частот. Тогда операторы смогут совместно пользоваться радиочастотами, что важно для работы в диапазона 900 МГц. Такая норма в законопроекте №3014 "Об электронных коммуникациях", который в прошлом месяце был принят в первом чтении ", - цитирует пресс-служба слова Шелеста.

В пресс-службе добавили, что сейчас компании Киевстар и Vodafone Украины определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Операторы планируют начать практическую реализацию Меморандума в ноябре-декабря 2020 года после согласования проекта со стороны государственных органов.

По информации пресс-службы, с 2015 года компании Киевстар и Vodafone Украины совокупно инвестировали в развитие технологий 3G и LTE/4G более 50 млрд грн.

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