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Espreso.tvОбществоМЗ: Киев и 10 областей не могут смягчить карантин

МЗ: Киев и 10 областей не могут смягчить карантин


фото: reuters
Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области не готовы ослабить карантин

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области

Кроме того, в Киеве, Львовской и Черновицкой областях за последние пять дней фиксировалась заполненность больниц первой волны пациентов с COVID-19 более 50%.

Для того, чтобы в области можно было смягчить карантин, регион должен соответствовать трем эпидемическим показателям. В частности, охват тестированием не имеет быть меньше 24 на 100 тыс. населения, а процент выявления новых случаев болезни в течение последних двух недель - не более 40 на 100 тыс.

Кроме того, заполненность больниц первой волны за последние пять дней должна быть не более 50%.

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