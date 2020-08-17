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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в течение суток - 1464 новых заражения, 21 человек умер

Коронавирус в Украине: в течение суток - 1464 новых заражения, 21 человек умер

По состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине зафиксировано 92 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 2089 - летальные, 48164 человека выздоровели

Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины .

В течение суток 16 августа было зафиксировано 1464 новых случая коронавируса, 21 пациент умер, 342 - выздоровели.

По данным Минздрава, в регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 3234 случая;
Волынская область - 4707 случаев;
Днепропетровская область - 1750 случаев;
Донецкая область - 1094 случая;
Житомирская область - 2479 случаев;
Закарпатская область - 6329 случаев;
Запорожская область - 1118 случаев;
Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
Кировоградская область - 743 случая;
г. Киев - 10642 случаи;
Киевская область - 4554 случая;
Львовская область - 12 079 случаев;
Луганская область - 184 случая;
Николаевская область - 819 случаев;
Одесская область - 5062 случая;
Полтавская область - 557 случаев;
Ровенская область - 7716 случаев;
Сумская область - 891 случай;
Тернопольская область - 3817 случаев;
Харьковская область - 6156 случаев;
Херсонская область - 301 случай;
Хмельницкая область - 1618 случаев;
Черновицкая область - 7782 случая;
Черкасская область - 1165 случаев;
Черниговская область - 1233 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 августа 2020 в Центр поступило 1490 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 150 017 сообщений о подозрении на COVID-19.

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