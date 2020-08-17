Макрон призвал Евросоюз поддержать протесты в Беларуси

17 августа, 2020, 09:32

Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters .

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета", - подчеркнул он.

Верховный представитель ЕС Хосеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом требований белорусских протестующих о проведении честных выборов и наказания причастных к избиению мирных граждан.