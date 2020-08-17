Освобождение политзаключенных, наказание за избиение активистов, настоящие выборы: Верховный представитель ЕС поддержал белорусов
17 августа, 2020, 09:06
Верховный представитель ЕС Хосеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом требований белорусских протестующих о проведении честных выборов и наказания причастных к избиению мирных граждан
Об этом Боррель написал в Twitter.
"Сотни тысяч белорусов сегодня вышли на мирную демонстрацию, требуя освободить политзаключенных, привлечь к ответственности лиц, ответственных за жестокость полиции, и провести настоящие выборы. ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель.
Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020
The EU stands by the Belarusian people.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
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