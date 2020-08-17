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Espreso.tvОбществоОсвобождение политзаключенных, наказание за избиение активистов, настоящие выборы: Верховный представитель ЕС поддержал белорусов

Освобождение политзаключенных, наказание за избиение активистов, настоящие выборы: Верховный представитель ЕС поддержал белорусов

Верховный представитель ЕС Хосеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом требований белорусских протестующих о проведении честных выборов и наказания причастных к избиению мирных граждан

Об этом Боррель написал в Twitter.

"Сотни тысяч белорусов сегодня вышли на мирную демонстрацию, требуя освободить политзаключенных, привлечь к ответственности лиц, ответственных за жестокость полиции, и провести настоящие выборы. ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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