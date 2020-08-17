Освобождение политзаключенных, наказание за избиение активистов, настоящие выборы: Верховный представитель ЕС поддержал белорусов

17 августа, 2020, 09:06

Верховный представитель ЕС Хосеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом требований белорусских протестующих о проведении честных выборов и наказания причастных к избиению мирных граждан

Об этом Боррель написал в Twitter.

"Сотни тысяч белорусов сегодня вышли на мирную демонстрацию, требуя освободить политзаключенных, привлечь к ответственности лиц, ответственных за жестокость полиции, и провести настоящие выборы. ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people. - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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