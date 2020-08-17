Лукашенко заявил, что Беларусь существует "благодаря его жесткости"

17 августа, 2020, 15:50

Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими МЗКТ заявил, что Беларусь существует благодаря его жесткости

Об этом сообщает БЕЛТА .

"Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное", - отметил Лукашенко.

В то же время он добавил, что не "вечный".

"Если вы потеряете первого президента, вы будете терять, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", - сказал Лукашенко.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".