Лукашенко сопровождали сотни охранников во время визита на МЗКТ, - рабочие
Об этом сообщает Наша Нива .
По словам одного из рабочих, Лукашенко выступал у цеха из прицепа.
"Даже в народ вышел, в толпу", - отметил рабочий.
Он уточнил, что на заводе было около 250 охранников президента, а по территории находились и другие.
Другой рабочий рассказал, что Лукашенко почти сразу встретили криками.
"Долго стояли, ждали его на жаре. Затем он сказал несколько слов - начали кричать "Иди! ", - сообщил сотрудник МЗКТ.
Еще один рабочий рассказал, что на встрече с Лукашенко присутствовали 600-700 работников завода.
"Говорил, что вокруг враги, а он нас спасает, пугал 1990-ми, от прямых ответов уклонялся. И так 20 раз по кругу", - пояснил он.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
- Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти
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