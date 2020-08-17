Лукашенко сопровождали сотни охранников во время визита на МЗКТ, - рабочие

17 августа, 2020, 16:25

Рабочие Минского завода колесных тягачей рассказали, что Александра Лукашенко сопровождали сотни охранников в ходе визита на предприятие

Об этом сообщает Наша Нива .

По словам одного из рабочих, Лукашенко выступал у цеха из прицепа.

"Даже в народ вышел, в толпу", - отметил рабочий.

Он уточнил, что на заводе было около 250 охранников президента, а по территории находились и другие.

Другой рабочий рассказал, что Лукашенко почти сразу встретили криками.

"Долго стояли, ждали его на жаре. Затем он сказал несколько слов - начали кричать "Иди! ", - сообщил сотрудник МЗКТ.

Еще один рабочий рассказал, что на встрече с Лукашенко присутствовали 600-700 работников завода.

"Говорил, что вокруг враги, а он нас спасает, пугал 1990-ми, от прямых ответов уклонялся. И так 20 раз по кругу", - пояснил он.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти