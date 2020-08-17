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Espreso.tvОбществоЛукашенко пообещал "разобраться" с противниками действующей власти в Беларуси

Лукашенко пообещал "разобраться" с противниками действующей власти в Беларуси


фото: reuters
В понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "разберется" с противниками действующей власти

Об этом он сказал на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей, передает агентство БЕЛТА .

"Они (противники действующей власти - ред.) людей отравили соцсети. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть упала. Власть никогда не упадет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - сказал он.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости".

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