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Espreso.tvЭкономикаГрузия продлила запрет на международные авиарейсы до 30 сентября

Грузия продлила запрет на международные авиарейсы до 30 сентября

Правительство Грузии продлило запрет на международные регулярные авиарейсы до 30 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

Согласно сообщению, правительство Грузии продлило ограничения на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.

В то же время, отмечается, что запрет не будет касаться только рейсов в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

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