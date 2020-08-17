Грузия продлила запрет на международные авиарейсы до 30 сентября
17 августа, 2020, 16:48
Правительство Грузии продлило запрет на международные регулярные авиарейсы до 30 сентября
Об этом сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.
Согласно сообщению, правительство Грузии продлило ограничения на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.
В то же время, отмечается, что запрет не будет касаться только рейсов в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.
"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
- В конце июля Грузия продлила запрет на восстановление регулярного международного авиасообщения до сентября.
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