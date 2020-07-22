Грузия пролонгировала запрет на восстановление регулярных авиарейсов до сентября
Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на грузинское агентство гражданской авиации.
Отмечается, что в рамках предотвращения распространения коронавируса ограничение будет действовать до 31 августа.
Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. Правительство Грузии сначала пообещалj начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Теперь этот срок продлен еще на месяц.
Ограничения на полеты не коснутся только трех направлений - в августе в Тбилиси можно будет прилететь из Парижа, Мюнхена и Риги, а также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии.
Министр экономики Грузии Натия Турнаво сообщила, что правительство отказалось выдать разрешение на полеты в августе двум авиакомпаниям-лоукостерам - Wizzair и Ryanair, которые предлагали рейсы сразу gj 10 направлениям.
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