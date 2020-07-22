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Espreso.tvОбществоГрузия пролонгировала запрет на восстановление регулярных авиарейсов до сентября

Грузия пролонгировала запрет на восстановление регулярных авиарейсов до сентября

Грузия продлила запрет на восстановление регулярного международного авиасообщения до сентября

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на грузинское агентство гражданской авиации.

Отмечается, что в рамках предотвращения распространения коронавируса ограничение будет действовать до 31 августа.

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. Правительство Грузии сначала пообещалj начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Теперь этот срок продлен еще на месяц.

Ограничения на полеты не коснутся только трех направлений - в августе в Тбилиси можно будет прилететь из Парижа, Мюнхена и Риги, а также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии.

Министр экономики Грузии Натия Турнаво сообщила, что правительство отказалось выдать разрешение на полеты в августе двум авиакомпаниям-лоукостерам - Wizzair и Ryanair, которые предлагали рейсы сразу gj 10 направлениям.

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