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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" может перейти в МЮ

Экс-футболист "Шахтера" может перейти в МЮ


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим туринского "Ювентуса" Дугласом Костой

Об этом сообщает Football Italia y twitter.

Итальянский топ-клуб уже давно запланировал перестройку команды, и бразилец один из кандидатов "на выход". Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в игровых качествах Дугласа Косты, но сомнение вызывает его травматичность.

Контракт 29-летнего бразильца с "Ювентусом" заканчивается в 2022 году. В прошлом сезоне Коста провел 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.

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