Экс-футболист "Шахтера" может перейти в МЮ

17 августа, 2020, 22:19

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим туринского "Ювентуса" Дугласом Костой

Об этом сообщает Football Italia y twitter.

Итальянский топ-клуб уже давно запланировал перестройку команды, и бразилец один из кандидатов "на выход". Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в игровых качествах Дугласа Косты, но сомнение вызывает его травматичность.

Контракт 29-летнего бразильца с "Ювентусом" заканчивается в 2022 году. В прошлом сезоне Коста провел 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.

Manchester United are considering a bid for Juventus winger Douglas Costa , claim Sky Sport Italia, but are concerned by his injury record https://t.co/l89tMRQZyq #Juventus #MUFC pic.twitter.com/OV5aJ9G9Xu - footballitalia (@footballitalia) August 16, 2020

17 августа стало известно, что туринский "Ювентус" не планирует продавать 35-летнего португальского форварда Криштиану Роналду.