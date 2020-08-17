Экс-футболист "Шахтера" может перейти в МЮ
Об этом сообщает Football Italia y twitter.
Итальянский топ-клуб уже давно запланировал перестройку команды, и бразилец один из кандидатов "на выход". Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в игровых качествах Дугласа Косты, но сомнение вызывает его травматичность.
Контракт 29-летнего бразильца с "Ювентусом" заканчивается в 2022 году. В прошлом сезоне Коста провел 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.
Manchester United are considering a bid for Juventus winger Douglas Costa , claim Sky Sport Italia, but are concerned by his injury record https://t.co/l89tMRQZyq #Juventus #MUFC pic.twitter.com/OV5aJ9G9Xu- footballitalia (@footballitalia) August 16, 2020
- 17 августа стало известно, что туринский "Ювентус" не планирует продавать 35-летнего португальского форварда Криштиану Роналду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-