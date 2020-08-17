Банки закладывают в банкоматы крупные купюры, потому что не изучают спрос, - экономист
Об этом сказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
Он утверждает, что сложности пользователей с тем, чтобы разменять 200-1000 грн, объясняются тем, что банки не интересуются, какие банкноты пользуются спросом.
"Эта задача коммерческих банков. Они должны в Национальном банке заказывать именно те купюры, которые нужны. Коммерческие банки должны получать информацию от торговых сетей и других учреждений (например, питания) относительно адекватной структуры банкнот и монет ", - сказал Савченко.
-
В Украине 25 октября 2019 года вошла в обращение новая банкнота номиналом 1000 гривен. Это не означает эмиссию гривны, пояснили в Нацбанке.
3 июня 2020 года Национальный банк ввел в обращение монету номиналом 10 гривен. Государство сэкономит около 1 млрд грн благодаря внедрению монет номиналом 5 и 10 грн вместо банкнот.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-