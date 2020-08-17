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Espreso.tvЭкономикаБанки закладывают в банкоматы крупные купюры, потому что не изучают спрос, - экономист

Банки закладывают в банкоматы крупные купюры, потому что не изучают спрос, - экономист

Банкоматы обычно предлагают снять банкноты с большим номиналом, ведь банки не спрашивают у представителей торговых сетей, какие наличные средства пользуются спросом

Об этом сказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

Он утверждает, что сложности пользователей с тем, чтобы разменять 200-1000 грн, объясняются тем, что банки не интересуются, какие банкноты пользуются спросом.

"Эта задача коммерческих банков. Они должны в Национальном банке заказывать именно те купюры, которые нужны. Коммерческие банки должны получать информацию от торговых сетей и других учреждений (например, питания) относительно адекватной структуры банкнот и монет ", - сказал Савченко.

3 июня 2020 года Национальный банк ввел в обращение монету номиналом 10 гривен. Государство сэкономит около 1 млрд грн благодаря внедрению монет номиналом 5 и 10 грн вместо банкнот.

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