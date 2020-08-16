В НАТО отреагировали на обвинения Лукашенко в концентрации войск на границе с Беларусью

16 августа, 2020, 19:15

НАТО отвергло обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в концентрации войск на границе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно имеет строго оборонительный, пропорциональный характер и направлено на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении НАТО.

В НАТО призвали белорусские власти уважать основные свободы, в частности право на мирный протест, и отметил, что в Альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.

Напомним, 16 августа Александр Лукашенко отверг возможность повторных выборов и предупредил об угрозе со стороны НАТО.

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