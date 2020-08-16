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Espreso.tvМирКто-то хочет новых выборов, а натовские войска бряцают гусеницами у наших ворот, - Лукашенко

Кто-то хочет новых выборов, а натовские войска бряцают гусеницами у наших ворот, - Лукашенко


фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг возможность повторных выборов и предупредил об угрозе со стороны НАТО

Об этом сообщает БЕЛТА .

"Выборы состоялись, не может быть более 80% фальсификаций. Нас хотят ослабить, кто будет проводить эти выборы? Бандиты и урки", - сказал Лукашенко на митинге в Минске, который организовали в его поддержку.

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Он добавил, что в перевыборах заинтересованы внешние силы, которые хотят уничтожить Беларусь.

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. Натовские войска бряцают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство предписывают провести новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. мы погибнем как государство, как народ, как нация", - предупредил Лукашенко.

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