Украинские больницы готовы принять 34 тыс. больных коронавирусом, - МЗ

16 августа, 2020, 17:14

В украинских больницах для лечения больных коронавирусом подготовили 34 тыс. коек

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав в facebook.

По его словам, в медицинских учреждениях Украины, отведенных для приема и лечения больных коронавирусной болезни, в настоящее время готовы около 34 тыс. коек, 3,7 тысячи аппаратов ИВЛ и 9,5 тысячи коек с подведенным кислородом.

"Еще один вопрос, который для нас было очень важным, особенно в начале эпидемии, - это количество коек с подведенным кислородом. Здесь тоже у нас большой прогресс. Мы существенно увеличили это количество: на сегодня их около 9,5 тыс. по стране. Но все равно это количество надо наращивать и дальше, так как подавляющее количество лиц, поступающих в наши больницы, нуждается именно в кислородной терапии", - сказал Степанов.

Напомним, 15 июля Министерство здравоохранения призвало регионы срочно готовиться ко второй волне COVID-19.

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