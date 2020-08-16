Украинские больницы готовы принять 34 тыс. больных коронавирусом, - МЗ
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав в facebook.
По его словам, в медицинских учреждениях Украины, отведенных для приема и лечения больных коронавирусной болезни, в настоящее время готовы около 34 тыс. коек, 3,7 тысячи аппаратов ИВЛ и 9,5 тысячи коек с подведенным кислородом.
"Еще один вопрос, который для нас было очень важным, особенно в начале эпидемии, - это количество коек с подведенным кислородом. Здесь тоже у нас большой прогресс. Мы существенно увеличили это количество: на сегодня их около 9,5 тыс. по стране. Но все равно это количество надо наращивать и дальше, так как подавляющее количество лиц, поступающих в наши больницы, нуждается именно в кислородной терапии", - сказал Степанов.
- Напомним, 15 июля Министерство здравоохранения призвало регионы срочно готовиться ко второй волне COVID-19.
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