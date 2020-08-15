Минздрав призвал регионы срочно готовиться ко второй волне коронавируса

15 августа, 2020, 15:36

Министерство здравоохранения призвало регионы срочно готовиться ко второй волне COVID-19

Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немичнов в telegram.

По его словам, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации по распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и отметил сегодняшний антирекорд.

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"К сожалению, с количеством заболеваемости и растет количество госпитализированных в учреждения здравоохранения. В связи с этим вчера состоялось совещание по подготовке больниц второй волны. Министерство здравоохранения призвало все регионы срочно провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. Для этого Комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые присоединяются к лечению больных COVID-19", - написал Немчинов.

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