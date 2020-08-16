Трамп решил перед выборами в США встретиться с Путиным

16 августа, 2020, 21:45

Президент США Дональд Трамп хочет перед запланированными на ноябрь выборами главы Белого дома встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом со ссылкой на NBC News сообщает Укринформ.

По словам четырех человек, знакомых с процессом, Трамп заявил помощникам, что хотел бы провести личную встречу с Путиным перед выборами в ноябре. Цель встречи состоит в том, чтобы оба лидера объявили о прогрессе в заключении нового соглашения о контроле над ядерным оружием между США и РФ. В частности, речь идет о возможном подписании плана дальнейшего ведения переговоров о продлении действия соглашения СНВ-3.

Американские чиновники пока ищут место, где могла бы быть проведена такая встреча. Как отмечается, одним из вариантов является Нью-Йорк.

По информации источников издания, Трамп рассматривает такую встречу как возможность увеличить шансы на переизбрание и продемонстрировать, что он способен договариваться о важных соглашения.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией прекратилаось 2 августа 2019 года после того, как обе стороны официально из него вышли.

Этот ракетный договор, а также соглашение СНВ-3 о сокращении стратегического наступательного вооружения между Россией и США являются двумя ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Действие СНВ-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности выйти из него.

Напомним, 29 июля США и Россия начали переговоры по контролю над ядерным вооружением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb