США и Россия начали переговоры по контролю над ядерным вооружением
Об этом сообщает Голос Америки.
Первый раунд переговоров состоялся в прошлом месяце. Тогда стороны обсудили действующее соглашение СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).
Указанное соглашение ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей на вооружении каждой страны.
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Стороны переговоров ожидают заменить договор СНВ новым соглашением, поскольку срок первого истекает в феврале.
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